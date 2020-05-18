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Факты / Украина / Общество

В Киеве взрослые и дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В Киеве уменьшается количество заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.

— В столице за 20-ю неделю 2020 года зарегистрировано 2 601 больной гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 88,5%.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1, — говорится в сообщении КГГА.

Меньше стали болеть дети и взрослые люди:

  • детей заболели — 1101 (снижение на 6%);
  • взрослых — 1500 (снижение на 8,6%).

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В структуре заболеваемости дети составляют 42,3%, а на предыдущей неделе — 41,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 8% — зарегистрировано 449 случаев.

В больницу госпитализированы 7 человек, из них 5 — дети.

Ранее мы писали, как правильно лечить ОРВИ.

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