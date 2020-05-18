PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Києві дорослі та діти почали менше хворіти на грип та ГРВІ

У Києві зменшується кількість захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

– У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2 601 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 88,5%.

Наразі показник захворюваності становить 88,1, – йдеться у повідомленні КМДА.

Менше стали хворіти діти та дорослі люди:

  • дітей захворіло – 1 101 (зниження на 6%);
  • дорослих – 1 500 (зниження на 8,6%).

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а на попередньому тижні – 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 8% – зареєстровано 449 випадків.

До лікарні госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.

Раніше ми писали, як правильно лікувати ГРВІ.

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх