У Києві дорослі та діти почали менше хворіти на грип та ГРВІ

У Києві зменшується кількість захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

– У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2 601 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 88,5%. Наразі показник захворюваності становить 88,1, – йдеться у повідомленні КМДА.

Менше стали хворіти діти та дорослі люди:

дітей захворіло – 1 101 (зниження на 6%);

дорослих – 1 500 (зниження на 8,6%).

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а на попередньому тижні – 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 8% – зареєстровано 449 випадків.

До лікарні госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.

Раніше ми писали, як правильно лікувати ГРВІ.