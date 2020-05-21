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Факты / Украина

Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски

Скульптуры львов возле Ратуши во Львове одели в вышиванки и маски с надписью “Спасибо, доктор”.

Сделали это местные медики, которых пригласили принять участие в акции ко Дню вышиванки.

Вышиванки и маски на скульптуры львов решили одеть, чтобы поддержать работников здравоохранения во время, когда в стране бушует коронавирус. Медикам, одевавшим скульптуры, аплодировали прохожие.

  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
  • Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски
Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски / 3 фотографии

Читайте: День вышиванки 2020: как звезды поздравили украинцев с праздником

— Это является своеобразной благодарностью за то, что врачи без устали борются, — пояснил руководитель городского управления внутренней политики Роман Яцыкович.

Напомним, украинские полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.

Источник: Zaxid.net

Фото: Zaxid.net

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