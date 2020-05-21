Скульптуры львов возле Ратуши во Львове одели в вышиванки и маски с надписью “Спасибо, доктор”.

Сделали это местные медики, которых пригласили принять участие в акции ко Дню вышиванки.

Вышиванки и маски на скульптуры львов решили одеть, чтобы поддержать работников здравоохранения во время, когда в стране бушует коронавирус. Медикам, одевавшим скульптуры, аплодировали прохожие.











Медики во Львове одели скульптуры львов в вышиванки и маски / 3 фотографии

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— Это является своеобразной благодарностью за то, что врачи без устали борются, — пояснил руководитель городского управления внутренней политики Роман Яцыкович.

Напомним, украинские полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.

Источник: Zaxid.net

Фото: Zaxid.net