Медики у Львові одягли скульптури левів у вишиванки і маски

Скульптури левів біля Ратуші у Львові одягли у вишиванки та маски з надписом “Дякую, лікарю”.
Зробили це місцеві медики, яких запросили взяли участь в акції до Дня вишиванки.
Вишиванки та маски на скульптури левів вирішили одягнути, щоб підтримати працівників охорони здоров’я у час, коли у країні вирує коронавірус. Медикам, які одягали скульптури, аплодували перехожі.
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– Це є своєрідною подякою за те, що лікарі невтомно борються, — пояснив керівник міського управління внутрішньої політики Роман Яцикович.
Нагадаємо, українські полярники зі станції Академік Вернадський записали зворушливе відеопривітання з Днем вишиванки.
Джерело: Zaxid.net
Фото: Zaxid.net