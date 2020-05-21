Скульптури левів біля Ратуші у Львові одягли у вишиванки та маски з надписом “Дякую, лікарю”.

Зробили це місцеві медики, яких запросили взяли участь в акції до Дня вишиванки.

Вишиванки та маски на скульптури левів вирішили одягнути, щоб підтримати працівників охорони здоров’я у час, коли у країні вирує коронавірус. Медикам, які одягали скульптури, аплодували перехожі.











Медики у Львові одягли скульптури левів у вишиванки і маски / 3 фотографии

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– Це є своєрідною подякою за те, що лікарі невтомно борються, — пояснив керівник міського управління внутрішньої політики Роман Яцикович.

Нагадаємо, українські полярники зі станції Академік Вернадський записали зворушливе відеопривітання з Днем вишиванки.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Zaxid.net