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Факты / Украина

Шесть медведей и львы: Малюська анонсировали другие лоты после “собаки за долги”

Собаку, которую выставили на аукцион ГП СЕТАМ, не конфисковывали за долги.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

— Сначала об этой конкретной собаке, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат — покусанные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области, и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги, — заявил министр.

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По его словам, если у животного не появится новых, хороших хозяев, то он ее выкупит, чтобы отдать на перевоспитание.

— Думаю реакция медиа была бы полностью противоположной, если бы эта собака покусала не взрослых, а детей. Таких интересных объектов в продаже бывает много. Вероятно скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша), — добавил Малюська.

Напомним, госпредприятие СЕТАМ выставило на аукцион питбультерьера с документами. Стартовая цена — 112,5 грн.

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