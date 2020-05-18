В США лабрадор стал почетным доктором наук Политехнического университета

Лабрадор по кличке Лось стал почетным доктором наук Политехнического университета Вирджинии в США.
8-летний пес есть членом команды консультационного центра университета и сопровождает студентов с психическими расстройствами.
Собака помогает студентам чувствовать себя более комфортно и расслабиться во время разговора с психологами.
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Такая терапия появилась в университете в 2014 году. За шесть лет Лось отбыл 7 500 встреч из студентами и присутствовал на 500 мероприятиях, посвященных психическому здоровью.
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Congratulations to all the graduates! @virginia.tech @vamdvetmed @studentsatvt @cookcounselingcenter @vtrecsports @hokiewellness @hokiesports @servicedogsva @guidingeyes @camilleschrier @the_hokiebird @vtgrowley #hokies @hokiepets #HokieGrad #VetMed2020 @vtcals #iamVTCALS @vt_engineering @vtcorpsofcadets @vt_liberalarts @vtpamplin @vt_science @vtcsom @vtlibraries @vt_cnre
В университете отмечают, что пес любит плавать и есть.
В начале 2020 года у Лося обнаружили рак. Он уже прошел лучевое лечение и продолжит лечиться дальше.
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Источник: Virginia Tech
Фото: Virginia Tech