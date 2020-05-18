В США лабрадор стал почетным доктором наук Политехнического университета

Лабрадор по кличке Лось стал почетным доктором наук Политехнического университета Вирджинии в США.

8-летний пес есть членом команды консультационного центра университета и сопровождает студентов с психическими расстройствами.

Собака помогает студентам чувствовать себя более комфортно и расслабиться во время разговора с психологами.

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Такая терапия появилась в университете в 2014 году. За шесть лет Лось отбыл 7 500 встреч из студентами и присутствовал на 500 мероприятиях, посвященных психическому здоровью.

В университете отмечают, что пес любит плавать и есть.

В начале 2020 года у Лося обнаружили рак. Он уже прошел лучевое лечение и продолжит лечиться дальше.

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Источник: Virginia Tech

Фото: Virginia Tech