Кадровая политика Зеленского: в чем успехи и неудачи президента

С начала президентства кадровая политика Зеленского в центре внимания общественности, ведь далеко не все поддерживали решения главы государства.

Ротации начались с момента инаугурации и проводились достаточно быстро. Некоторых высокопоставленных чиновников меняли чуть ли не ежемесячно.

Зеленский говорил, что будет искать “идеальный” состав Кабинета министров, поэтому пойдет на решения, которые иногда являются достаточно болезненными.

Факты ICTV рассказывают о кадровой политике Владимира Зеленского и ошибках, которые он допустил.

Путь кадров

Украинцы прекрасно помнят инаугурацию Зеленского, на которой он заявил про роспуск Верховной Рады. А это означало, что вслед за ней последует и правительство. То есть с первых минут на должности шестой глава государства начал заниматься кадровыми перестановками.

Еще до избрания нового состава парламента президент посетил многие области страны для того, чтобы ближе познакомиться с местной властью и назначить новых должностных лиц, где это было, по его мнению, необходимо.

Зеленский задекларировал, что желает создать так называемое идеальное правительство, которое будет работать на благо Украины.

— Как президент я буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не создадим идеальное правительство, — сказал глава государства к первой годовщине избрания.

Шестой президент пришел на должность без всякого политического опыта, поэтому ему пришлось назначать людей методом проб и ошибок. Почти каждый месяц происходили громкие увольнения и назначения.

С одной стороны, Зеленский пообещал, что приведет новые лица в политику, с другой — нужны люди, которым можно доверять. Поэтому мы увидели Александра Данилюка на должности секретаря СНБО, Ивана Баканова главой СБУ, Алексея Гончарука, который в одно мгновение стал премьер-министром, Андрея Богдана главой Офиса президента.

Список можно продолжать очень долго, но, видимо, уже не нужно. Ведь многих этих людей уволили с их должностей после нескольких месяцев.

А были и такие, которые не продержались и месяца. Например, Илья Емец, который был назначен министром здравоохранения 4 марта, а уже 30 марта Верховная Рада проголосовала за его отставку.

Перед решением судьбы правительства Гончарука в парламенте президент говорил, что граждане не доверяют Кабмину. Можно предположить, что в вопросах назначений глава государства руководствовался и мнением общества.

В комментарии Фактам ICTV председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко рассказал, что Зеленский учитывает общественное мнение, но оно не является для него ключевым.

— С общественным мнением есть определенная проблема в Украине, как и любой демократической стране — оно ​​очень разнообразно… На общественное мнение особо не обопрешься, ведь всегда будут недовольные, — говорит политолог.

Сегодня Зеленский — это образ политика, который хочет быстрых и решительных изменений. Поэтому ему и приходится брать в свою команду людей, которым он может доверять.

Свои и чужие

До сих пор есть много нареканий, что вместе с собой президент привел “кварталовцев” и друзей, хотя говорил, что никаких военных товарищей и кумовьев не будет назначать на должности.

— Ни кума, ни военного друга я не назначил… Если говорить о Ермаке, он не является моим кумом, он — мое доверенное лицо, — сказал Зеленский во время пресс-конференции 20 мая.

В то же время остаются те, кто разделяет людей по принадлежности к соответствующей команде. Например, назначенный работник является человеком Порошенко, Януковича и тому подобное.

Зеленскому необходимы люди, которые будут удовлетворять определенные критерии, и не важно, к какому “лагерю” они принадлежат. Сам президент сказал об этом на пресс-конференции: Не все чиновники Януковича являются людьми Януковича.

— Для Зеленского нет таких ограничений относительно того, чей-то ли это человек. Как раньше было — люстрация, принцип политических ограничений. То есть не брать кадры из команды конкретного человека. Или работавших в то или иное время. Я считаю, что это правильно — не отсеивать или ставить блок, если человек работал во времена определенного президента, — рассказывает Фесенко.

По его словам, шестого президента даже критиковали члены его фракции из-за того, что в команде появлялись кадры, которые работали во времена Порошенко. В то же время другим фракциям не нравилось то, что появляются люди Януковича.

В комментарии Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, что ситуация с появлением таких людей во властных структурах сложилась и потому, что определенные люди пытаются протолкнуть свои интересы, но преподносят таких кадров как профи.

Он считает, что даже фракция Слуга народа сейчас не такая, какой была в начале работы Рады. В ней появились свои группы интересов и влияния. Так же и в окружении главы государства.

— Сейчас то, в какие времена работал человек, играет последнюю роль. Говорят больше об опыте, профессионализме, возможности решить актуальные проблемы. Сейчас политика новых лиц постепенно меняется политикой людей с опытом, набором определенных компетенций. Желательно, чтобы они также не были запятнаны в определенных коррупционных скандалах, — говорит Рейтерович.

Однако смотреть на опыт во время принятия кадровых решений президент начал не так давно. До сих пор он руководствовался другими принципами, а некоторые остались и сегодня.

Чем руководствуется Зеленский в кадровой политике

По словам Фесенко, в кадровой политике шестой президент руководствуется такими принципами, как результативность, доверие, умение работать в команде и профессионализм.

С начала президентского срока Зеленский анонсировал большое количество значительных изменений, которые должны были также происходить достаточно быстро. Поэтому ему важно было собрать команду, который он может доверять.

Поэтому головой Офиса президента сейчас работает Андрей Ермак, Сергей Шефир является первым помощником Зеленского, а Юрий Костюк в должности заместителя руководителя Офиса президента.

По той же причине люди, которые прошли с Зеленским предвыборную кампанию, были назначены на ключевые должности.

— Зеленский — человек, который пришел не из политики, никогда не работал в системе государственного управления. У него не было команды, были только те, кто помогал ему на выборах. Почему Богдан, когда Зеленский стал президентом, был назначен руководителем Офиса президента, вопреки многим рекомендациям наших международных партнеров? Потому что это был единственный человек с политическим опытом и опытом работы в государственных органах, — сказал Фесенко.

Политолог считает, что формирование команды происходило не только в измерении доверия к определенным ключевым игрокам в ходе предвыборной кампании. Способствовало назначению и то, что шестой президент вообще не доверял профессиональным политикам.

— Но не он один. Пятый президент Петр Порошенко также не доверял профессиональным политикам, ведь он сам много работал в политике. Руководителем своей администрации он назначил Бориса Ложкина, что было полной неожиданностью. И целый ряд людей он взял и рекомендовал в правительство из бизнеса, а не из политики. А у Зеленского это недоверие к политикам даже больше, — говорит председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

Но все не ограничивается доверием. Во время пресс-конференции глава государства заявил, что за год ему пришлось разочароваться в некоторых людях.

Это происходило потому, что, кроме доверия, шестому главе государства хочется видеть результаты. Он неоднократно говорил о том, что у Украины нет времени на то, чтобы медленно двигаться вперед.

Поэтому есть ожидания быстрого результата. А те люди, которые его не способны обеспечить, — могут быть уволены с должности, а соответствующие инструменты у президента пока есть.

— Если какой-то человек получил кредит доверия от Зеленского, но потом нет результата, тогда он может его потерять. Так было с Гончаруком, с Рябошапкой, с Богданом и многими другими, — говорит Фесенко.

Умение работать в команде также является большим требованием Зеленского. Ведь быстрые изменения возможны только, если люди не будут учитывать личное отношение друг к другу и работать на результат.

Нужно, чтобы внутри политической кухни президента не было конфликтов, иначе она не сможет достичь цели.

— Президент доверял Богдану, но возник внутренний конфликт, что очень не нравится Зеленскому, поэтому он решил “разойтись” с руководителем Офиса. Так же и с Рябошапкой. Как мне известно, Зеленский получал “компромат” на него. Еще в прошлом году собирали “компромат” о семье, любовнице, ситуации в Генеральной прокуратуре и тому подобное. Но президент до последнего защищал Рябошапку. Лишь когда возник прямой конфликт, Зеленский был вынужден делать выбор, — рассказал Фесенко.

Не исключено, что с течением времени президент будет выделять людей, которые отвечают всем его критериям, и модернизировать свою команду.

Кроме того, будут меняться и назначения. Особые изменения, по мнению председателя правления Пента, можно было увидеть в феврале. Именно тогда он сформулировал новый принцип кадровой политики — сочетание новизны, молодости и опыта.

— Как только началась пандемия коронавируса и появились риски экономического кризиса, он больше стал склоняться к поиску опытных людей, — говорит политолог.

Подобное можно было услышать от президента на пресс-конференции об экс-председателе Государственной таможенной службы Максиме Нефьодове. По его словам, он “хороший парень”, но якобы недорабатывал.

То есть глава государства исправляет кадровые ошибки, которых, по мнению экспертов, у него было немало.

— Президент понемногу начинает не бояться исправлять свои ошибки и признавать, что какие-то назначения были неудачными. Люди не справились со своими задачами, и поэтому он их заменяет, — говорит Рейтерович.

Профессионализм превыше всего

Сейчас президент начинает отходить от политики новых лиц и искать профессионалов. И не важно, были ли они в политике раньше или нет. Главное, чтобы могли качественно выполнить работу.

Вспомним экс-исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун. В начале каденции у Зеленского были с ней встречи, на которых, скорее всего, обсуждалось сотрудничество.

Сегодня Супрун часто критикует шаги правительства по медицинской реформе. Но 21 мая она опубликовала пост, в котором рассказывает, что ее пригласили на работу в Национальный совет реформ.

Но глава Украины, как и любой другой страны, не может быть осведомлен во всех вопросах на таком уровне, чтобы самостоятельно определять профессионализм всех кадров.

Поэтому ему приходится полагаться на своих советников и команду.

Однако Зеленский, по словам Фесенко, полагается еще на одну вещь, кроме профессионального суждения своего окружения, — интуицию.

— По утверждениям людей, которые знают шестого президента, когда он назначает на высокие должности, то сам встречается с кандидатом, разговаривает с ним. Возможно, у него складывается какое-то ощущение именно о человеке. Это интуитивное ощущение, на мой взгляд, является одним из критериев отбора кадров для Зеленского. Хотя, как показывает опыт, это не всегда срабатывает, — рассказывает эксперт.

В последнее время мы видим все больше “отчаянных” назначений, к которым прибегает президент Зеленский. Такая тенденция связана, в том числе, с тем, что в стране просто не хватает кадров.

— У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры, мы вместе с премьер-министром его ищем. Мы обращались ко многим людям, говорили “дайте”. Нам очень сложно найти министра образования, министра энергетики, — сказал президент.

И действительно, не многие готовы работать на высоких должностях государства за ту заработную плату, которую предлагают, и быть честным. Согласился бы Тимофей Милованов работать министром развития экономики, если бы у него не было сбережений? Вопрос риторический.

Успехи и проблемы

Конечно, самым большим поражением Зеленского и до сих пор является сам процесс назначений, который проходил методом проб и ошибок.

В попытке привести новые лица и изменить систему ему пришлось на собственном опыте убедиться, что это не всегда срабатывает, а отвращение к политикам иногда играет не в пользу государства.

— Он ищет людей методом проб и ошибок. Безусловно, он не берет людей с “улицы” или только из “квартала”. Президент ищет профессиональные кадры. Один принцип изменился. Первое время после прихода к власти он руководствовался принципом “новые лица”. На мой взгляд — он считал, несколько наивно и идеалистически, что новые люди, а не побывавшие в различных скандалах и коррупционных сделках, будут лучше и смогут быстро решить все проблемы. Но не получилось. И Зеленский понял, что не все новые — лучше, чем старые. И в моральном смысле, и в управленческом, — говорит председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

По мнению Рейтеровича, формирование кадровой политики негативно отразилось на многих ключевых постах. В частности, провалом он считает Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука.

Но, скорее, не саму его работу, а процесс формирования. Ведь многие остались недовольны назначениями на конкретные должности.

— Мне кажется, что самым большим провалом был прошлый Кабинет министров. Он был явно назначен по воле президента. Все кандидатуры так или иначе согласовывались с Зеленским. И по факту все это получилось не очень хорошо как репутационно, так и с профессиональной точки зрения, — говорит политолог.

Но в стремлении набирать настоящих профессионалов и новые лица проявился также и успех Зеленского. По словам Фесенко, это помогло создать так называемые социальные лифты. Хотя они и неоднозначно проявляются, политолог считает указанную тенденцию достаточно позитивной.

То есть если твое лицо не было узнаваемым в политике, то вряд ли была возможность, что тебя сделают министром, даже если ты — профи своего дела.

А теперь люди, которые хорошо себя проявили в целом, а не только на политической арене, имеют реальный шанс возглавлять министерства.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития считает, что метод проб и ошибок в назначениях играл и в пользу Зеленского.

Так, на общенациональном уровне это проявилось в руководстве Верховной Рады.

— Спикер парламента Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук — это кадровый успех. Нашли людей, умеющих управлять Верховной Радой, которые быстро разобрались в этом процессе, даже учитывая все тонкости регламента, — говорит Рейтерович.

Еще до начала каденции Зеленского было понятно, что шестому президенту не удастся избежать ошибок. Но кадровая политика стала настоящей проблемой.

Во времена пандемии и экономического кризиса главе государства придется выбирать тех профи, которые смогут удержать Украину на плаву.

А результат последних назначений мы увидим уже очень скоро, когда кризис ударит по всем странам сполна.

Владислав Бомбела