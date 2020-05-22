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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 22 мая зафиксированы 476  новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 20 148.

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Прямая трансляция
21:54 - 22 мая

В Минздраве обновили список областей, готовых ко второму этапу ослабления карантина:

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Херсонская;
  • Черкасская;
  • Черниговская.

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Х
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21:14 - 22 мая

Местные власти в Донецкой и Закарпатской областях приняли решение не ослаблять противоэпидемические меры 22 мая.

— На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мер пока осуществляться не будет в связи с тем, что количество тестирований методом ПЛР составляет менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней, собщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook в пятницу.

В Закарпатской областни ослабление карантина откладывается из-за сохраняющейся высокой заболеваемости.

— Для второго этапа ослабления карантинных мер… уровень эпидемиологических показателей не соответствует установленным Минздравом Украины критериям по заболеванию Covid-19, — сообщается на странице Ужгородского горсовета в Facebook.

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Х
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20:13 - 22 мая

В Херсонской и Одесской областях с пятницы, 22 мая, стартовало послабление карантинных ограничений.

С сегодняшнего дня в Херсонской области разрешено:

работа городского, пригородного и внутриобластного транспорта;

проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей;

проведение религиозных мероприятий (при условии пребывания не более одного человека на 10 кв м); деятельность отелей (без ресторанов).

С понедельника, 25 мая, в области также возобновят работу учреждения дошкольного образования.

В Одесской области с 22 мая возобновляются междугородные пассажирские перевозки.

Железнодорожное сообщение внутри региона будет возобновлено с 1 июня в случае, если сотрудники Укрзализныци завершат все подготовительные работы за неделю, а эпидемиологическая ситуация не обострится.

Также возобновят работу все учреждения и заведения — без применения дистанционной работы сотрудников. В отдельных организациях социальной защиты будет разрешено групповое обучение, но для не более чем пяти человек.

Также при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения Украины возобновится работа учреждений дошкольного образования. В школах состоится ВНО, а высшие учебные заведения проведут вступительную кампанию.

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Х
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19:36 - 22 мая

Карантин в Киевской области в ближайшее время ослаблен не будет, заявил и.о. главы обладминистрации Василий Володин.

Он подчеркнул, что пока сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области.

По словам Володина, продолжение карантина означает, “что еще рано открывать детские сады и другие учебные учреждения, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях”.

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Х
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18:42 - 22 мая

Министерство здравоохранения утвердило перечень рекомендаций, как должны работать детские сады с 25 мая. Постановление вступает в силу с 25 мая.

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Х
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17:57 - 22 мая

Время ожидания результатов ПЦР-тестирования на Covid-19 во Львовской области составляет 7-8 дней.

Об этом сообщил директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив.

По его словам, ежедневно поступает от 400 до 600 проб, а проводится в среднем 350 исследований.

— У нас сегодня поступило материала и в холодильнике находится более 2,5 тыс. проб, — сказал Павлив.

Он также сообщил, что в общей сложности в области провели более 9 тыс. ПЦР-тестов, и приблизительно 1,2 тыс. из них оказались позитивными.

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Х
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17:15 - 22 мая

В Черновицкой области 22 мая смягчили особый режим въезда/выезда.

Это значит, что проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлено.

Но КПП на границах области будут работать до 25 мая с целью мониторинга и контроля за перемещением.

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Х
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17:09 - 22 мая

Во Львовской области карантин продлили до 29 мая, о чем сообщил глава ЛОГА Максим Козицкий.

По его словам, динамика заболеваемости на коронавирус не способствует послаблению или снятию карантинных ограничений.

В регионе несколько недель фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации. За последние сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 госпитализированы с подозрением.

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15:52 - 22 мая

В Харькове метро откроют 25 мая в 5.30. Такое решение городские власти приняли в связи с ослаблением карантина в Украине.

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Х
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15:17 - 22 мая

Торгово-развлекательные центры Киева откроются, вероятно, в среду, 27 мая. Такая договоренность достигнута во время встречи представителей Украинского совета торговых центров (УСТЦ) и мэра столицы Виталия Кличко.

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