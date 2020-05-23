В полиции рассматривают версию о смерти народного депутата Валерия Давыденко в результате самоубийства.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичной полиции.

— Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже, — уточнил он.

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В то же время полиция Киева возбудила дело по статье ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Больше о причинах гибели Давыденко станет известно после анализа записей с многочисленных камер наблюдения.

Напомним, сегодня в Киеве нашли тело народного депутата Валерия Давиденко. Смерть Давиденко наступила в результате огнестрельного ранения в голову.