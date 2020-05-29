Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №3553, который предусматривает увеличение штрафов за уклонение от мобилзиации, а также ликвидацию военных комиссариатов и создание на их базе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Военнослужащих запаса, которые не станут на учет в местном военкомате либо не сообщат об изменении места жительства и работы — будут штрафовать на 510-850 грн. В случае повторного правонарушения сумма штрафа возрастет до 1,7 тыс. грн.

Если призывник не прибудет на место сбора для мобилизационной подготовки, то ему придется заплатить 1,7 — 3,4 тыс. грн штрафа, в случае совершения аналогичного нарушения должностными лицами, сумма штрафа возрастает до 5,1 тыс. грн.

Повторное нарушение увеличивает штраф:

от 3,4 до 5,1 тыс. грн для гражданских;

от 5,1 до 8,5 тыс. грн для должностных лиц.

Сейчас сумма такого штрафа составляет 170-510 грн для гражданских и 510 — 1,7 тыс. грн для должностных лиц.

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За умышленную порчу или потерю военно-учетной карты или военного билета могут оштрафовать на сумму от 510 до 850 грн (сейчас от 17 до 51 грн). Повторное нарушение предусматривает увеличение суммы — 850-1,7 тыс. грн.

К слову, Зеленский также предлагает ввести новый вид военной службы для резервистов. Целью и задачей законопроекта является введение нового вида военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.