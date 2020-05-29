Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №3553, який передбачає збільшення штрафів за ухилення від мобілзіаціі а також ліквідацію військових комісаріатів і створення на їх базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військовослужбовців запасу, які не стануть на облік в місцевому військкоматі або не повідомлять про зміну місця проживання і роботи – штрафуватимуть на 510-850 грн. У разі повторного правопорушення сума штрафу зросте до 1,7 тис. грн.

Якщо призовник не прибуде на місце збору для мобілізаційної підготовки, то йому доведеться заплатити 1,7 – 3,4 тис. грн штрафу, у разі вчинення аналогічного порушення посадовими особами, сума штрафу зростає до 5,1 тис. грн.

Повторне порушення збільшує штраф:

від 3,4 до 5,1 тис. грн для цивільних;

від 5,1 до 8,5 тис. грн для посадових осіб.

Нині сума такого штрафу становить 170-510 грн для цивільних та 510-1,7 тис. грн для посадових осіб.

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За умисне псування або втрату військово-облікової карти або військового квитка можуть оштрафувати на суму від 510 до 850 грн (нині від 17 до 51 грн). Повторне порушення передбачає збільшення суми: 850 – 1,7 тис. грн.

До речі, Зеленський пропонує ввести новий вид військової служби для резервістів. Метою та завданнями законопроекту є запровадження нового виду військової служби – за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Таким призовникам нададуть трудові, освітні та соціально-правові гарантії.