Зеленский предлагает создать новый вид службы для резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести новый вид военной службы для резервистов.

Соответствующий законопроект №3553 внесен в Верховную Раду. Далее документ направят на рассмотрение профильного комитета.

Целью и задачей законопроекта является введение нового вида военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Документом предусмотрено совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в частности введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и полномочий.

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Также президент предлагает Раде пересмотреть административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если закон примут, то:

нарушение правил воинского учета будет наказываться штрафом от 510 грн до 850 грн, повторное нарушение — от 850 грн до 1,7 тыс. грн;

повторное нарушение — нарушение мобилизационной подготовки будет наказываться штрафом от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн для граждан и от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн для должностных лиц, повторное нарушение — от 3,4 тыс. грн до 5 ,1 тыс. грн и от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн соответственно;

для граждан и для должностных лиц, повторное нарушение — и соответственно; умышленная порча или потеря военно-учетных документов будет наказываться штрафом от 510 грн до 850 грн, повторное нарушение — от 850 грн до 1,7 тыс. грн.

Напомним, генеральный штаб ВСУ обнародовал разъяснения относительно организации призыва в мае-июле 2020 года. Согласно пункту 5 распоряжения Кабмина от 26.02.2020 № 179-р, призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).