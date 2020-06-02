Вступительная кампания 2020: новые правила для абитуриентов из Крыма и Донбасса

Министерство образования показало нововведения для абитуриентов 2020 с аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Ранее они могли поступать по упрощенной процедуре только через образовательные центры Крым-Украина в Херсонской области и Донбасс-Украина в Донецкой и Луганской областях.

— В 2020 году МОН расширило сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для вступления любой из 99 учреждений высшего и профессионального перед высшими образования, — говорит заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Образовательные центры Крым-Украина и Донбасс Украины будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений.

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На бюджетные места нужно подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

жителям из Крыма — не позднее 20 августа;

жителям из Донбасса — не позднее 22 августа.

Те, которые не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Вступительная кампания 2020

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений.

Выпускники с аннексированного Крыма и так называемых ЛНР и ДНР могут вступать в университеты без сдачи ВНО. Те, кто не имеет украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре.

Должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.

В то же время, всеукраинскую вступительную кампанию 2020 году до высших учебных заведений перенесли на август.