Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать по упрощенной процедуре в 91 университет

В этом году перечень высших учебных заведений, куда по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета.

77 учебных заведений подчинены Минобразования, а 14 — другим ведомствам: Минздраву, МВД и Министерству культуры и информационной политики.

— Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры Донбасс-Украина и Крым-Украина, без прохождения внешнего независимого оценивания, — заявил начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений.

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Абитуриенты из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие из Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

К слову, 4 мая стало известно, что участники ВНО 2020 смогут изменить место составления тестирования. Главным условием является проживание в другой области или на расстоянии более 150 км от образовательного учреждения, где будет проходить ВНО.