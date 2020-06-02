Вступна кампанія 2020: нові правила для абітурієнтів з Криму і Донбасу

Міністерство освіти опублікувало нововведення для вступників 2020 з анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Раніше вони могли вступати за спрощеною процедурою тільки через освітні центри Крим-Україна в Херсонській області і Донбас-Україна в Донецькій і Луганській областях.

– У 2020 році МОН розширило мережу освітніх центрів і надало можливість дітям із окупованих територій обирати для вступу будь-який з 99 закладів вищої та фахової передвищої освіти, – зазначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів.

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На бюджетні місця потрібно подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

мешканцям з Криму – не пізніше 20 серпня;

мешканцям з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Вступна кампанія 2020

Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.

Випускники з анексованого криму та так званих ЛНР та ДНР можуть вступати в університети без складання ЗНО. Ті, хто не має українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі.

Мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

Водночас, загальноукраїнську вступну кампанію 2020 року до вищих навчальних закладів перенесли на серпень.