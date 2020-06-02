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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 2 июня зафиксирован 328 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 24 340 человека.

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11:07 - 02 июня

По состоянию на 2 июня в рядах ВСУ выявлено 10 новых случаев коронавируса.

По информации командования Медицинских сил ВСУ, всего Covid-19 зафиксировали в 124 военнослужащих, на изоляции находится 448 человек.

За все время вирус побороли 115 человек, летальных случаев — 4.

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09:50 - 02 июня

Максим Степанов сообщил о первом случае коронавируса в Минздраве.

Во время брифинга он также добавил, что выявление инфекции у одного из работников аппарата было неизбежным, поскольку за время карантина неоднократно нарушались такие рекомендации, как соблюдение дистанцирования и отсутствие развозки сотрудников.

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09:28 - 02 июня

Свежие данные Минздрава за 2 июня фиксируют 328 новых случаев коронавируса в Украине.

Общее количество инфицированных выросло до 24 340.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 9 человек, а выздоровели — 388.

Наибольшее количество пациентов с Covid-19 продолжают фиксировать на Буковине — 3 410 случаев.

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09:18 - 02 июня

По состоянию на утро 2 июня коронавирус в Киеве обнаружили у 28 человек.

Таким образом, всего в столице зарегистрировано 3 071 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

Заболели:

-11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет;

-15 мужчин от 29 до 80 лет;

-2 девочки, которым 2 и 5 лет.

Всего от коронавируса выздоровели 718 жителей Киева.

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09:13 - 02 июня

Во Львове еще одна смерть от коронавируса — умерла 79-летняя женщина, которая также болела сахарным диабетом.

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09:09 - 02 июня

Во Львовской области по состоянию на утро 2 июня тестирование подтвердило 34 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 23 — жители Львова.

За все время в области выздоровели 438 человек, летальных случаев — 58.

Общее количество инфицированных на Львовщине достигло 1 734 человек.

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19:23 - 01 июня

Мировой центр данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского опубликовал фазы заболеваемости Covid-19 в Украине.

  • фаза ежедневного роста (март — апрель 2020);
  • фаза стабилизации (конец апреля — май);
  • фаза медленного спада (с конца мая 2020).

Сейчас коронавирус в Украине уже прошел три фазы. В течение следующего месяца специалисты прогнозируют спад количества больных вдвое.

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13:14 - 01 июня

Список регионов, которые не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина:

  • Город Киев.
  • Волынская область.
  • Львовская область.
  • Ровенская область.
  • Черновицкая область.

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13:11 - 01 июня

Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 — медиком.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

Всего в Киеве уже 3 043 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

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08:38 - 01 июня

В Днепропетровской области за минувшие сутки не зафиксировали новых больных коронавирусом.

Сейчас в области общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 942, из них выздоровели — 265 человек.

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