Новости 3 июня 2020 - важное в итогах 3 июня 2020

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, но с новыми послаблениями с 5 июня, Рада может отсрочить штрафы за нерастаможенные евробляхи, а украинцы будут рассчитываться новыми 10-гривневыми монетами — дайджест главных новостей за 3 июня 2020.

Ослабление карантина с 5 июня

Кабмин на заседании принял решение об отмене некоторых карантинных ограничений. Поэтому уже с 5 июня можно:

заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях;

не соблюдать самоизоляцию лицам старше 60 лет;

проводить религиозные мероприятия в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²;

работать заведениям оздоровления и отдыха детей;

проводить аккредитацию образовательных программ, по которым готовят соискателей высшего образования в удаленном режиме.

Восстановление авиасообщения

С 5 июня восстанавливается внутреннее авиасообщение. А уже с 15 июня первые самолеты полетят за границу. Однако стоит заметить, что авиасообщение возобновится с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

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Введение в обращение монеты номиналом 10 грн

С 3 июня 2020 года Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 10 грн. Они тяжелее и толще, чем монеты 1 и 2 грн, и имеют крупное рифление на гурте.

Специально обменивать банкноты 10 грн на монеты не нужно, бумажные деньги заменят постепенно.

Верховной Раде предложили кандидатуры министров экологии, культуры и евроинтеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил парламенту назначить:

Романа Абрамовского — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Александра Ткаченко — министром культуры и информационной политики;

Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Другие важные новости за 3 июня 2020:

— Рада может отсрочить штрафы за нерастаможенные евробляхи. Согласно законопроекту №3542, который нардепы поддержали в первом чтении, предлагается установить мораторий на взыскания, открытые на основании постановлений о привлечении водителей евроблях к административной ответственности.

— Украина введет электронные трудовые книжки. Нововведение предусматривает, что учет труда будет вестись в электронном виде.

— Штрафы за одежду без световозвращающих элементов. За закон №2696 проголосовал 271 депутат. Инициатива предлагает сделать обязательным ношение специальных жилетов или любых вещей из светоотражающими элементами, которые бы позволили заметить велосипедиста или пешехода ночью.

— Суд арестовал “минера” ​​моста Метро. Виталия Ткаленко отправили на два месяца за решетку с правом внесения залога 315 тыс. грн.

Штрафы за нарушение ПДД для пешеходов. Отныне переход проезжей части в запрещенном месте будет наказываться штрафом 255 грн. Если пешеход своими действиями спровоцировал аварию, наказание будет в виде штрафа — 680 грн.

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