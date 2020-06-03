Новини 3 червня 2020 - важливе у підсумках 3 червня 2020

В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, але з новими послабленнями з 5 червня, Рада може відстрочити штрафи за нерозмитнені євробляхи, а українці розраховуватимуться новими 10-гривневими монетами – дайджест головних новин за 3 червня 2020.
Послаблення карантину з 5 червня
Кабмін під час засідання ухвалив рішення про скасування деяких карантинних обмежень. Тому вже з 5 червня можна:
- закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях;
- не дотримуватися самоізоляції особам старше 60 років;
- проводити релігійні заходи у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м²;
- працювати закладам оздоровлення та відпочинку дітей;
- проводити акредитацію освітніх програм, за якими готують здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі.
Відновлення авіасполучення
З 5 червня відновлюється внутрішнє авіасполучення. А вже з 15 червня перші літаки полетять за кордон. Проте варто зауважити, що авіасполучення відновиться з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
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Введення в обіг монети номіналом 10 грн
З 3 червня 2020 року Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн. Вони важчі і товщі, ніж монети 1 і 2 грн, і мають крупне рифлення на гурті.
Спеціально обмінювати банкноти 10 грн на монети не потрібно, паперові гроші замінять поступово.
Верховній Раді запропонували кандидатури міністрів екології, культури та євроінтеграції
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував парламенту призначити:
- Романа Абрамовського – міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів;
- Олександра Ткаченка – міністром культури і інформаційної політики;
- Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Інші важливі новини 3 червня 2020
– Рада може відстрочити штрафи за нерозмитнені євробляхи. Відповідно до законопроекту №3542, який нардепи підтримали у першому читанні, пропонується встановити мораторій на стягнення, відкриті на підставі постанов про притягнення водіїв євроблях до адміністративної відповідальності.
– Україна введе електронні трудові книжки. Нововведення передбачає, що облік праці вестиметься у електронному вигляді.
– Штрафи за одяг без світлоповертальних елементів. За закон №2696 проголосував 271 нардеп. Ініціатива пропонує зробити обов’язковим носіння спеціальних жилетів чи будь-яких речей зі світлоповертальними елементами, які б дозволили помітити велосипедиста чи пішохода вночі.
– Суд арештував “мінера” мосту Метро. Віталія Ткаленка відправили на два місяці за ґрати з правом внесення застави 315 тис. грн.
Штрафи за порушення ПДР для пішоходів. Відтепер перехід проїзної частини у забороненому місці каратиметься штрафом 255 грн. Якщо пішохід своїми діями спричинив аварію, покарання буде у вигляді штрафу – 680 грн.
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