Новини 3 червня 2020 - важливе у підсумках 3 червня 2020

В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, але з новими послабленнями з 5 червня, Рада може відстрочити штрафи за нерозмитнені євробляхи, а українці розраховуватимуться новими 10-гривневими монетами – дайджест головних новин за 3 червня 2020.

Послаблення карантину з 5 червня

Кабмін під час засідання ухвалив рішення про скасування деяких карантинних обмежень. Тому вже з 5 червня можна:

закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях;

не дотримуватися самоізоляції особам старше 60 років;

проводити релігійні заходи у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м²;

працювати закладам оздоровлення та відпочинку дітей;

проводити акредитацію освітніх програм, за якими готують здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі.

Відновлення авіасполучення

З 5 червня відновлюється внутрішнє авіасполучення. А вже з 15 червня перші літаки полетять за кордон. Проте варто зауважити, що авіасполучення відновиться з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

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Введення в обіг монети номіналом 10 грн

З 3 червня 2020 року Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн. Вони важчі і товщі, ніж монети 1 і 2 грн, і мають крупне рифлення на гурті.

Спеціально обмінювати банкноти 10 грн на монети не потрібно, паперові гроші замінять поступово.

Верховній Раді запропонували кандидатури міністрів екології, культури та євроінтеграції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував парламенту призначити:

Романа Абрамовського – міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів;

Олександра Ткаченка – міністром культури і інформаційної політики;

Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Інші важливі новини 3 червня 2020

– Рада може відстрочити штрафи за нерозмитнені євробляхи. Відповідно до законопроекту №3542, який нардепи підтримали у першому читанні, пропонується встановити мораторій на стягнення, відкриті на підставі постанов про притягнення водіїв євроблях до адміністративної відповідальності.

– Україна введе електронні трудові книжки. Нововведення передбачає, що облік праці вестиметься у електронному вигляді.

– Штрафи за одяг без світлоповертальних елементів. За закон №2696 проголосував 271 нардеп. Ініціатива пропонує зробити обов’язковим носіння спеціальних жилетів чи будь-яких речей зі світлоповертальними елементами, які б дозволили помітити велосипедиста чи пішохода вночі.

– Суд арештував “мінера” мосту Метро. Віталія Ткаленка відправили на два місяці за ґрати з правом внесення застави 315 тис. грн.

Штрафи за порушення ПДР для пішоходів. Відтепер перехід проїзної частини у забороненому місці каратиметься штрафом 255 грн. Якщо пішохід своїми діями спричинив аварію, покарання буде у вигляді штрафу – 680 грн.

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