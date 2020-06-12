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Факты / Украина / Политика

Переход в онлайн и увеличение рабочих мест: Кабмин утвердил обновленную программу действий

12 июня Кабинет министров утвердил обновленную программу действий правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в основу обновленной программы были взяты предвыборные программы партии Слуга народа и президента Украины Владимира Зеленского и депутатов других партий.

Обновленная программа предполагает цифровизацию государственных услуг. Более 200 услуг украинцы смогут получать в онлайн режиме.

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Правительство также планирует улучшить развитие бизнеса, поддержав украинского производителя. Кроме того, в обновленной программе рассмотрена возможность обеспечить большее количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Порядок назначения субсидий упростят. Перерасчет пенсий правительство планирует рассматривать ежегодно.

— Мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы, – сказал Шмыгаль.

Кабинет министров Украины также утвердил новый проект деления областей на районы. Постановление об образовании и ликвидации районов правительство одобрило на внеочередном заседании 12 июня.

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