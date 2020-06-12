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Факти / Україна / Політика

Перехід в онлайн і збільшення робочих місць: Кабмін схвалив оновлену програму дій

12 червня Кабінет міністрів затвердив оновлену програму дій уряду.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаль, в основу оновленої програми були взяті передвиборчі програми партії Слуга народу і президента України Володимира Зеленського та депутатів інших партій.

Оновлена ​​програма передбачає цифровизацию державних послуг. Більше 200 послуг українці зможуть отримувати в онлайн режимі.

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Уряд також планує покращити розвиток бізнесу, підтримавши українського виробника. Крім того, в оновленій програмі розглянута можливість забезпечити більшу кількість робочих місць в малому і середньому бізнесі.

Порядок призначення субсидій спростять. Перерахунок пенсій уряд планує розглядати щорічно.

– Ми плануємо поліпшити добробут українців. Соціальні стандарти життя людей виростуть незалежно від місця проживання та соціального статусу. Це головна мета нашої роботи, – сказав Шмигаль.

Кабінет міністрів України також затвердив новий проект районування областей країни. Постанову про утворення та ліквідацію територіальних одиниць уряд схвалив на позачерговому засіданні 12 червня.

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