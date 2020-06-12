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Факты / Украина / Политика

Ермак обсудил Минский процесс с советником Макрона

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник президента Франции Эммануэль Бонн подробно обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество стран в Париже.

Также речь шла о подготовке будущего визита Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

Со своей стороны, Андрей Ермак рассказал о перезагрузке украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и повышении ее статуса.

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Кроме того, стороны обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского нормандского саммита в Париже в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. Они согласились с необходимостью скорейшего ее проведения.

Также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран нормандской четверки в ближайшее время.

Последний раз встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции прошла 30 апреля.

Тогда стороны подчеркнули необходимость обеспечения представителям ОБСЕ и Красного Креста неограниченного доступа к оккупированным территориям, обсудили вопрос выплаты пенсий на временно оккупированных территориях и обмен пленными.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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