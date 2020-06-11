Обсудили работу ТКГ: делегация Украины встретилась с российской стороной в Минске

В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Стороны обсудили повышение эффективности работы группы.

В Офисе президента сообщили, что встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.

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Изменения в составе ТКГ от Украины

9 июня Украина привлекла к работе Трехсторонней контактной группы журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша от Донецкой области. Луганскую область будут представлять юрист, председатель Международной общественной организации Луганское землячество Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Политологи положительно оценивают участие жителей ОРДЛО в переговорах в ТКГ. Однако эффективность этого шага можно будет оценить позже.

Переселенцы будут участвовать в ТКГ на постоянной основе в качестве советников украинской делегации.