Єрмак обговорив Мінський процес з радником Макрона

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента Франції Еммануель Бонн докладно обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю країн у Парижі.

Також йшлося про підготовку майбутнього візиту Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

Зі свого боку, Андрій Єрмак розповів про перезавантаження української делегації у Тристоронній контактній групі та підвищення її статусу.

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Крім того, сторони обговорили стан виконання домовленостей грудневого нормандського саміту в Парижі в контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні. Вони погодилися з необхідністю якнайшвидшого її проведення.

Також обговорили можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн нормандської четвірки в найближчі тижні.

Востаннє зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії у форматі відеоконференції відбулася 30 квітня.

Тоді сторони наголосили на необхідності забезпечення представникам ОБСЄ і Червоного Хреста необмеженого доступу до окупованих територій, обговорили і питання виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях і обмін полоненими.