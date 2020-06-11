PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ущерб 850 млн грн: директора филиала Укрзализныци подозревают в служебной халатности

Директора филиала Укрзализныци подозревают в служебной халатности из-за добычи полезных ископаемых.

Своими действиями руководитель нанес ущерб окружающей среде на 850 млн грн.

Руководитель подразделения Укрзализныци не оформил специальные разрешения на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. В результате в период с 2017 до 2018 года было незаконно проведено девять взрывов в Житомирской области и добыто более 340 тыс. м куб горной массы.

Читайте: Из-за коррупции убытки Укрзализныци достигли 1,1 млрд грн — НАБУ

Чиновнику сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Полиция продолжает досудебное расследование.

7 мая в Госаудитслужбе сообщили, что в Укрзализныце были обнаружены нарушения на 11,8 млрд грн в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Во время аудита была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности компании и 24 ее филиалов.

Зафиксированы нарушения в сфере оплаты труда и проведения государственных закупок. Также завышение стоимости работ, сверхнормативное списание материалов и невыполнение договорных обязательств.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка