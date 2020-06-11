Директора филиала Укрзализныци подозревают в служебной халатности из-за добычи полезных ископаемых.

Своими действиями руководитель нанес ущерб окружающей среде на 850 млн грн.

Руководитель подразделения Укрзализныци не оформил специальные разрешения на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. В результате в период с 2017 до 2018 года было незаконно проведено девять взрывов в Житомирской области и добыто более 340 тыс. м куб горной массы.

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Чиновнику сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Полиция продолжает досудебное расследование.

7 мая в Госаудитслужбе сообщили, что в Укрзализныце были обнаружены нарушения на 11,8 млрд грн в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Во время аудита была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности компании и 24 ее филиалов.

Зафиксированы нарушения в сфере оплаты труда и проведения государственных закупок. Также завышение стоимости работ, сверхнормативное списание материалов и невыполнение договорных обязательств.