PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Нажилися майже на 1 млрд грн: посадовців Укрзалізниці підозрюють у видобутку граніту

Колишні посадовці Укрзалізниці причетні до незаконного видобутку граніту на Житомирщині більш як на 850 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Фігуранти справи вже отримали повідомлення про підозру: граніт вони видобували у кар’єрі АТ Укрзалізниця.

Читайте: Чи зростуть ціни на квитки через мільярдні збитки Укрзалізниці

Посадовців Укрзалізниці підозрюють у незаконному видобутку граніту

За основною версією, жодних документів, які б дозволяли здійснювати видобуток корисних копалин, підозрювані не мали. Роботи у кар’єрі тривали протягом 2017-2018 років: за цей час зловмисники видобули більш як 340 тис. куб. м граніту.

Окрім цього, підозру за ч. 4 ст. 240 КК отримав колишній керівник Пенізевицького кар’єру на Житомирщині.

Матеріали передано до суду, триває слідство.

Про те, що директор філії Укрзалізниці підозрюється у незаконному видобутку корисних копалин, стало відомо 11 червня.

Як заявили в СБУ, чиновника звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Зокрема, слідство встановило, що під час видобутку граніту, проводилися незаконні вибухи, що також завдало шкоди навколишньому середовищу.

Тим часом у НАБУ підрахували, що загальна сума збитків Укрзалізниці через корупцію уже сягнула 1,1 млрд гривень.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка