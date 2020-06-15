Посадовців Укрзалізниці підозрюють у незаконному видобутку граніту

Колишні посадовці Укрзалізниці причетні до незаконного видобутку граніту на Житомирщині більш як на 850 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Фігуранти справи вже отримали повідомлення про підозру: граніт вони видобували у кар’єрі АТ Укрзалізниця.

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За основною версією, жодних документів, які б дозволяли здійснювати видобуток корисних копалин, підозрювані не мали. Роботи у кар’єрі тривали протягом 2017-2018 років: за цей час зловмисники видобули більш як 340 тис. куб. м граніту.

Окрім цього, підозру за ч. 4 ст. 240 КК отримав колишній керівник Пенізевицького кар’єру на Житомирщині.

Матеріали передано до суду, триває слідство.

Про те, що директор філії Укрзалізниці підозрюється у незаконному видобутку корисних копалин, стало відомо 11 червня.

Як заявили в СБУ, чиновника звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Зокрема, слідство встановило, що під час видобутку граніту, проводилися незаконні вибухи, що також завдало шкоди навколишньому середовищу.

Тим часом у НАБУ підрахували, що загальна сума збитків Укрзалізниці через корупцію уже сягнула 1,1 млрд гривень.