Помощь бизнесу и создание рабочих мест: Шмыгаль о быстрых шагах для выхода из кризиса

К первоочередным быстрым действиям, направленным на преодоление кризиса, относится поддержка малого бизнеса.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя программу действий правительства.

— Больше всего пострадал микро- и малый бизнес. Это самозанятые люди, многие из которых получили статус безработного. Несмотря на то, что 150 тыс. человек уже трудоустроены, но более полумиллиона все еще без работы. Это вызов, поэтому мы должны создать условия, когда будут новые рабочие места.

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Глава правительства отметил, что скорее всего рабочие места создадут в малом- и микробизнесе. Для этого предусмотрен ряд мер — от кредитных каникул до программам кредитования.

— У нас есть рычаги, чтобы выходить из кризиса. Но, прежде всего, нужно поддержать людей. В этом помогает программа социальной поддержки, увеличение пенсий, ускорение оформления пособия по безработице, пособие на детей для ФЛП, которые потеряли работу.

Программа действий Кабмина

12 июня Кабинет министров утвердил обновленную программу действий правительства. Среди прочего, планируется улучшить развитие бизнеса, поддержав украинского производителя.

Также в обновленной программе рассмотрена возможность обеспечить большее количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Кроме того, планируется упростить порядок назначения субсидий, а перерасчет пенсий хотят рассматривать ежегодно.