Шмыгаль представил 10 инициатив программы стимулирования экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал 10 инициатив программы стимулирования экономики, которую презентовали на прошлой неделе.

Он отметил, что план мероприятий включает примерно 230 пунктов, а сама программа рассчитана на три года.

Инициативы, которые предлагает правительство, предусматривают, что Кабмин на период адаптивного карантина выделит 64,7 млрд грн для Фонда борьбы с коронавирусом.

Согласно второму пункту, на развитие малого и среднего бизнеса предусмотрены 4 млрд грн (на возмещение процентов по действующим кредитам микро- и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе 5-7-9%); 24 млрд грн (на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями); 1,6 млрд грн (в поддержку креативных индустрий).

Отдельно в программе речь идет и о так называемой регуляторной гильотине, которая предусматривает более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.

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Совершенствование налоговой системы предусматривает:

ликвидацию подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа — Службы финансовых расследований;

введение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;

отмену тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.

Еще один пункт программы — перезапуск промышленного сектора. Здесь планируют реформировать госфонд регионального развития и предоставить права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.

Согласно программе, выход из экономического кризиса предусматривает:

перосмотр энергетической стратегии;

урегулирование задолженности и тарифов;

создание предпосылок для модернизации основных фондов.

Чтобы реформировать транспорт, правительство планирует:

создать независимый регулятор тарифов; реформировать Укрзализныцю; оптимизировать портовые сборы; выделить 19 млрд гривен на расширение Большого строительства; создать национального авиаперевозчика.

Еще два пункта программы касаются международной торговли и агропромышленного комплекса. В них прописано, что нужно:

выделить 65 млн грн на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижения экспорта;

активизировать деятельность экспортно-кредитного агентства и Укрэксимбанка;

ввести долгосрочные государственные субсидии на от 3 до 5 лет;

стимулировать развитие переработки.

В десятом пункте программы особое внимание уделяется цифровой трансформации и развитию ІТ-сектора. В частности, планируют перевести государственные услуги в цифровой формат, создать благоприятные условия для развития ІТ-сектора, привести украинскую систему кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.

Напомним, Кабмин 29 мая утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.

Она предусматривает широкий спектр методов поддержки — помощь продвижения экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Источник: Денис Шмыгаль