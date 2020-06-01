Шмыгаль представил 10 инициатив программы стимулирования экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал 10 инициатив программы стимулирования экономики, которую презентовали на прошлой неделе.
Он отметил, что план мероприятий включает примерно 230 пунктов, а сама программа рассчитана на три года.
Инициативы, которые предлагает правительство, предусматривают, что Кабмин на период адаптивного карантина выделит 64,7 млрд грн для Фонда борьбы с коронавирусом.
Согласно второму пункту, на развитие малого и среднего бизнеса предусмотрены 4 млрд грн (на возмещение процентов по действующим кредитам микро- и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе 5-7-9%); 24 млрд грн (на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями); 1,6 млрд грн (в поддержку креативных индустрий).
Отдельно в программе речь идет и о так называемой регуляторной гильотине, которая предусматривает более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.
Читайте: Кабмин инициирует амнистию капитала, замену налога на прибыль и e-Residency
Совершенствование налоговой системы предусматривает:
- ликвидацию подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа — Службы финансовых расследований;
- введение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;
- отмену тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.
Еще один пункт программы — перезапуск промышленного сектора. Здесь планируют реформировать госфонд регионального развития и предоставить права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.
Согласно программе, выход из экономического кризиса предусматривает:
- перосмотр энергетической стратегии;
- урегулирование задолженности и тарифов;
- создание предпосылок для модернизации основных фондов.
Чтобы реформировать транспорт, правительство планирует:
- создать независимый регулятор тарифов;
- реформировать Укрзализныцю;
- оптимизировать портовые сборы;
- выделить 19 млрд гривен на расширение Большого строительства;
- создать национального авиаперевозчика.
Еще два пункта программы касаются международной торговли и агропромышленного комплекса. В них прописано, что нужно:
- выделить 65 млн грн на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижения экспорта;
- активизировать деятельность экспортно-кредитного агентства и Укрэксимбанка;
- ввести долгосрочные государственные субсидии на от 3 до 5 лет;
- стимулировать развитие переработки.
В десятом пункте программы особое внимание уделяется цифровой трансформации и развитию ІТ-сектора. В частности, планируют перевести государственные услуги в цифровой формат, создать благоприятные условия для развития ІТ-сектора, привести украинскую систему кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.
Напомним, Кабмин 29 мая утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.
Она предусматривает широкий спектр методов поддержки — помощь продвижения экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
Источник: Денис Шмыгаль