Допомога бізнесу і створення робочих місць: Шмигаль про швидкі кроки для виходу з кризи

До першочергових швидких дій, які спрямовані на подолання кризи, належить підтримка малого бізнесу.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи програму дій уряду.

– Найбільше постраждав мікро- і малий бізнес. Це самозайняті люди, багато з яких отримали статус безробітного. Попри те, що 150 тис. людей вже працевлаштовані, але більше, ніж півмільйона, все ще без роботи. Це виклик, тому ми повинні створити умови, коли будуть нові робочі місця.

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Глава уряду зауважив, що найшвидше робочі місця створять у малому- і мікробізнесі. Для цього передбачена низка заходів – від кредитних канікул до програм кредитування.

– У нас є важелі, щоб виходити з кризи. Але, передусім, потрібно підтримати людей. У цьому допомагає програма соціальної підтримки, збільшення пенсій, пришвидшення оформлення допомоги з безробіття, допомога на дітей для ФОПів, які втратили роботу.

Програма дій Кабміну

12 червня Кабінет міністрів затвердив оновлену програму дій уряду. Серед іншого, планується покращити розвиток бізнесу, підтримавши українського виробника.

Також в оновленій програмі розглянута можливість забезпечити більшу кількість робочих місць в малому і середньому бізнесі.

Крім того, планують спростити порядок призначення субсидій, а перерахунок пенсій хочуть розглядати щорічно.