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Факты / Украина / Общество

Дексаметазон внесли в протокол лечения Covid-19 — Степанов

Министерство здравоохранения обновило протокол по лечению коронавируса в Украине.

По решению ведомства был внесен новый препарат — Дексаметазон.

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Об этом сообщил Максим Степанов на брифинге.

 — Вчера под моим председательством состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при Covid-19. Было принято решение о внесении препарата Дексаметазон в клинический протокол и оговорены правил его применения, — отметил глава Минздрава.

Дексаметазон — это стероидный препарат, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также в лечении некоторых видов рака.

Исследования в Великобритании показали, что смертность от коронавируса после использования этого препарата уменьшилась на 33%.

В июне ВОЗ одобрила результаты исследований британских ученых относительно использования Дексаметазона. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус назвал это лечение спасительным научным прорывом.

Особенность препарата — он влияет только на тяжелобольных пациентов с Covid-19. Дексаметазон не показал эффекта для пациентов с легкой формой заболевания.

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