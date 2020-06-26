Подразделения дознания начнут работать в Украине с 1 июля

В Украине заработают на полную подразделения дознания с 1 июля.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, в этот день вступает в силу закон, которым введено досудебное расследование уголовных преступлений в форме дознания.

— Мы начинаем работать. Сейчас проведен ряд мероприятий к запуску, в частности мы образовали штатные подразделения дознания. Кроме того, были разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы и организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных проступков, — сообщил глава Нацполиции.

Также он отметил, что численность штата такого подразделения в настоящее время составляет 3 700 человек.

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Начальник управления дознания Александр Ковтун отметил, что они готовы начать свою работу с 1 июля 2020 года.

Он сказал, что подразделения дознания будут заниматься делами о кражах без квалифицирующих признаков, причинении легких телесных повреждений, мошенничестве, незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта.

Досудебное расследование таких преступлений будут осуществлять штатные подразделения дознания и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

Кроме того, Александр Ковтун сообщил, что дознание будут также осуществлять участковые офицеры полиции, работники ювенальной превенции и уголовного розыска путем выдачи соответствующих приказов начальниками главных управлений или отделов полиции.

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Дознание — это форма предварительного расследования преступления, которое вмещает неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления. В ходе такого расследования действия проводят по горячим следам или неотложным делам.

Дознаватель — должностное лицо подразделения дознания, которая наделяется полномочиями следователя.

Согласно принятому закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений досудебное расследование дознавателем должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Также расследование дознавателем должно длиться не более 72 часов. Если подозреваемый не признает свои вины, возникает потребность ввести дополнительные следственные действия или уголовный проступок совершил несовершеннолетний, оно может длиться до 20 дней.

В ходе расследования дознаватель вправе осматривать место происшествия, проводить медицинское освидетельствование, изымать орудие уголовного проступка, вещи и документы, являющиеся предметом преступления, а также фото- и видеозаписи.