День Конституции отмечают в Украине лишь 18,6% граждан. Праздник находится на предпоследнем месте среди самых отмечаемых. На последнем месте День труда – 14,7%.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса платформы Gradus.

Самыми популярными праздниками среди украинцев являются Новый год, Пасха и Рождество. Их же они назвали и самыми важными.

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Для почти половины украинцев – 48,8% — День Конституции означает дополнительный выходной. 47,2% считают этот день важным государственным праздником.

39,9% украинцев знают, что Конституция страны была принята в 1996 году.

Опрос провела в июне онлайн-платформа Gradus. В нем приняла участие 1 тыс. человек.

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День Конституции Украины

28 июня в Украине отметят День Конституции 2020. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон, который отменял действие конституции УССР 1987 года.

Праздник является государственным выходным. Факты ICTV публиковали историю создания Конституции Украины и пять главных фактов, которые необходимо знать о документе.