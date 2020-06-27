Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

День Конституции отмечают лишь 18% украинцев — опрос

День Конституции отмечают в Украине лишь 18,6% граждан. Праздник находится на предпоследнем месте среди самых отмечаемых. На последнем месте День труда – 14,7%.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса платформы Gradus.

Самыми популярными праздниками среди украинцев являются Новый год, Пасха и Рождество. Их же они назвали и самыми важными.

Читайте: Куда пойти в Киеве на День Конституции: афиша мероприятий

Для почти половины украинцев – 48,8% — День Конституции означает дополнительный выходной. 47,2% считают этот день важным государственным праздником.

39,9% украинцев знают, что Конституция страны была принята в 1996 году.

Опрос провела в июне онлайн-платформа Gradus. В нем приняла участие 1 тыс. человек.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено,устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

День Конституции Украины

28 июня в Украине отметят День Конституции 2020. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон, который отменял действие конституции УССР 1987 года.

Праздник является государственным выходным. Факты ICTV публиковали историю создания Конституции Украины и пять главных фактов, которые необходимо знать о документе.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка