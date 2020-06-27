День Конституції відзначають в Україні лише 18,6% громадян. Свято знаходиться на передостанньому місці серед таких, які найбільше відзначаються. На останньому місці День праці – 14,7%.

Про це свідчать результати онлайн-опитування платформи Gradus.

Найпопулярнішими святами серед українців є Новий рік, Великдень та Різдво. Їх вони назвали і найважливішими.

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Для майже половини українців – 48,8% – День Конституції означає додатковий вихідний. 47,2% вважають цей день важливим державним святом.

39,9% українців знають, що Конституція країни була ухвалена у 1996 році.

Опитування провела у червні онлайн-платформа Gradus. У ньому взяла участь 1 тис. осіб.

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День Конституції України

28 червня в Україні відзначать День Конституції 2020. Саме в цей день в 1996 році Верховна Рада прийняла Основний Закон, який скасовував дію Конституції УРСР 1987 року.

Свято є державним вихідним. Факти ICTV публікували історію створення Конституції України та п’ять головних фактів, які необхідно знати про документ.