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Факти / Україна

День Конституції відзначають лише 18% українців – опитування

День Конституції відзначають в Україні лише 18,6% громадян. Свято знаходиться на передостанньому місці серед таких, які найбільше відзначаються. На останньому місці День праці – 14,7%.

Про це свідчать результати онлайн-опитування платформи Gradus.

Найпопулярнішими святами серед українців є Новий рік, Великдень та Різдво. Їх вони назвали і найважливішими.

Читайте: Куди піти в Києві на День Конституції: афіша заходів

Для майже половини українців – 48,8% – День Конституції означає додатковий вихідний. 47,2% вважають цей день важливим державним святом.

39,9% українців знають, що Конституція країни була ухвалена у 1996 році.

Опитування провела у червні онлайн-платформа Gradus. У ньому взяла участь 1 тис. осіб.

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

День Конституції України

28 червня в Україні відзначать День Конституції 2020. Саме в цей день в 1996 році Верховна Рада прийняла Основний Закон, який скасовував дію Конституції УРСР 1987 року.

Свято є державним вихідним. Факти ICTV публікували історію створення Конституції України та п’ять головних фактів, які необхідно знати про документ.

Фото: Dreamstime

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