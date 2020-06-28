Конституция Украины: назад в будущее

28 июня 1996 года вошло в нашу историю как День Конституции, но этому дню предшествовала настоящая “конституционная ночь”. Верховная Рада приняла Основной закон утром, после напряженного заседания, которое длилось почти сутки. Почему так произошло?

Украина была независимой уже почти пять лет, но все еще жила по “подлатанной” советской конституции 1978 года.

Левые, доминировали в парламенте, надеялись на коммунистический советский реванш и вовсе не были заинтересованы в принятии новой Конституции, которая зафиксировала бы окончательное превращение Украины в независимое, демократическое, современное государство.

Придя к власти в 1994 году, второй президент Леонид Кучма сразу начал борьбу с левой верхушкой парламента за запуск конституционного процесса. В июне 1995 года он заставил своих оппонентов подписать специальный Конституционный договор, согласно которому очерчивались базовые контуры будущей Конституции и определялся конкретный срок — один год — на ее разработку и принятие.

За следующий год конституционной комиссией был наработан согласованный проект. Но когда его внесли на утверждение в Верховную Раду, ее руководство вновь начало тормозить решающее голосование.

Годовой срок действия Конституционного договора между тем истек. Тогда Кучма заявил, что он готов передать право принятия Конституции народу Украины, и объявил всенародный референдум по этому вопросу. Этот шаг так напугал депутатов, что заставил их выполнить “годовое задание” за сутки.

Партийные компромиссы, пакетные согласования, поименное голосование по каждому пункту — так проходила легендарная “конституционная ночь”.

Утром, после прибытия президента, Верховная Рада провела решающее голосование. Кучма поблагодарил депутатов, хотя и пожалел, что их пришлось побуждать к работе в такой экстремальный способ.

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Но на этом приключения Основного закона не закончились. Конституция Украины была демократической и прогрессивной. Венецианская комиссия Совета Европы признала ее почти идеальной.

Но в ней были зафиксированы преимущественные права президента, которые превращали Украину в президентско-парламентское государство.

Такие рычаги были крайне нужны Кучме в период преодоления глубокого экономического кризиса 90-х годов, когда он и его правительство вело эту борьбу фактически без участия парламента.

И на начало нового тысячелетия кризис был уже преодолен. Поэтому в течение своего второго президентского срока Кучма постоянно подчеркивал необходимость перераспределения властных полномочий по европейскому принципу, по которому ответственность за формирование правительства и его деятельность берет на себя парламент.

Но Кучме удалось достичь этого лишь в конце своего президентства. Во время решающих событий Оранжевой революции он склонил ее главных участников к мирному компромиссу, ценой и залогом которого была такая политическая реформа.

8 декабря 2004 года Верховная Рада проголосовала, а президент Кучма подписал пакет законов, согласно которым Украина становилась парламентско-президентской государством.

По этим принципам Украина жила до президентства Януковича. И в первый же год своей неполной каденции он фактически совершил конституционный переворот.

30 сентября 2010 года, переломив парламент и Конституционный суд, Янукович получил расширенные права образца 1996 года. Качели истории снова отбросили Украину в прошлое.

Но если в конце 90-х годов Украине и был жизненно необходим президент с широкими возможностями, то авторитарный режим Януковича пользовался “кризисными полномочиями” тогда, когда для этого не было никаких оснований. Как Янукович ими пользовался — известно всем.

После его преступных действий зимой 2013-2014 года и бегства из страны в феврале 2014 года Верховная Рада снова возобновила действие Конституции образца 2004 года.

Живое всегда меняется. Сейчас проходят дискуссии по вопросам дальнейшего усовершенствования Конституции — в частности, в части децентрализации и местного самоуправления.

В то же время общество и власть отвергают попытки России склонить Украину к фиксированию в Конституции некоего “специального статуса” сепаратистских группировок на территории Донбасса.

Если конституционный процесс продолжается — это означает, что в стране происходят настоящие политические процессы, и она развивается. Будем надеяться, что эти изменения будут только служить делу укрепления государственности Украины и не станут заложниками сценариев ее врагов.

28 июня в Украине — День Конституции.

Как показал опрос, сейчас этот праздник отмечают только 18,6% граждан.

День Конституции находится на предпоследней ступени среди праздников, которые отмечают украинцы.