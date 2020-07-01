1 сентября минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн — Шмыгаль

Кабинет министров считает, что повышение минимальной зарплаты повлияет положительно на экономику. Поэтому в планах правительства увеличить ее с 1 сентября по 5 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 1 июля.

С 1 января 2021 года — минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — 6,5 тыс.

— Такой рост в условиях импорта должен увеличить потребление украинской продукции. И это будет положительно для бизнеса и экономики, — говорит Шмыгаль.

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Сейчас минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере или 28,31 грн в почасовом размере.

Последнее повышение произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13% — 550 грн.

Рост минимальной зарплаты в Украине

О повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года заявил президент Владимир Зеленский 27 июня.

Средняя зарплата в Украине в мае 2020 составила 10 542 грн. По сравнению с маем 2019 года, она выросла на 3%, а с апрелем 2020 года — на 1,1%.

В то же время, в Украине средняя зарплата в 2,2 раза выше, чем минималка.

Больше всего в Украине получают сотрудники финансового сектора — 18 832 грн, а меньше всего зарабатывают в области временного размещения и организации питания — 3 851 грн, по данным Госкомстата.