Усиление карантина в Украине является бесполезным и никак не повляет на распростанение коронавируса.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский в эфире одного из телеканалов.
Он заявил, что не понимает, как ограничение работы заведений общественного питания до 22.00 может сдержать коронавирус.
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— Почему вдруг время суток стало обстоятельством — я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов, — сказал он.
Он отметил, что лучше было бы ограничить вход в общественные места людям из группы риска.
Также он добавил, что общественный транспорт опаснее, чем купание в бассейне, поэтому запрещать его не стоит.
С 1 июля в Киеве усилили карантин. Ограничения коснулись времени работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, включая кинотеатры. Их разрешили работать до 22.00.
Также было ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера с 22.00.