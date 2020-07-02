Посилення карантину в Україні є марним і ніяк не вплине на поширення коронавірусу.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський в ефірі одного з телеканалів.

Він заявив, що не розуміє, як обмеження роботи закладів громадського харчування до 22.00 може містити коронавірус.

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– Чому раптом час доби став обставиною – я не знаю як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття київських епідеміологів, – сказав він.

Він зазначив, що краще було б обмежити вхід в громадські місця людям з групи ризику.

Також він додав, що громадський транспорт небезпечніший, ніж купання в басейні, тому забороняти його не варто.

З 1 липня в Києві посилили карантин. Обмеження стосуються часу роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, включаючи кінотеатри. Їх дозволили працювати до 22.00.

Також було обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру з 22.00.