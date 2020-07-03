Правильные ответы к ВНО по физике 2020 опубликовал УЦОКО. Тестирование по предмету проходило 2 июля.

В этом году ВНО по физике состояло из 38 заданий: 20 тестов, четырех — на установление соответствия и 14 вопросов, на которые нужно было ответить развернуто.

Выпускники могут сверить свои ответы с правильными и посчитать количество баллов, которое они набрали на тестировании.

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В УЦОКО будут оценивать работы выпускников по шкале от 100 до 200 баллов. По результатам тестирования они установят пороговый балл, который определит, сдал абитуриентов тест или нет.

Официальные результаты ВНО по физике опубликуют на сайте УЦОКО 17 июля.

Из-за карантина основную сессию ВНО 2020 переносили. Однако, несмотря на сложную эпидситуацию, она началась 25 июня и продлится до 17 июля.

Абитуриенты сдадут тестирование по 11 предметам.