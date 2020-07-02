Введение дистанционного обучения в школах с сентября зависит исключительно от эпидемической ситуации с коронавирусом, и сейчас окончательного решения нет, заявила в комментарии Фактам ICTV заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
— После окончания ВНО 2020, где-то с августа, можно будет прогнозировать ситуацию на сентябрь, — подчеркнула она.
В то же время Мандзий заверила, что инструменты, наработанные учителями во время карантина, они смогут использовать, если будет такая необходимость.
Говоря о том, могло ли онлайн-обучение существенно повлиять на результаты ВНО, сказала, что нет, поскольку в тестах заложен материал, который изучался в течение последних 4 лет.
— Сейчас важно, чтобы летом отдохнули и учителя, и ученики. А в августе мы будем готовить рекомендации о работе учебных заведений во время пандемии, — добавила Мандзий.
Она также назвала плюсы и минусы дистанционного обучения.
— Наш самый большой минус, конечно, это технические возможности, но мы имеем определенные достижения. Это цифровизация, развитие цифровой компетентности учителей, а также взаимодействие и взаимоподдержка, — подчеркнула она.
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Мандзий объяснила, приведя пример того, как школы поделились своими ноутбуками с учителями и учениками.
— И еще один плюс — было очень много различных семинаров, вебинаров, учителя делились опытом. Минус — это технические возможности, — подытожила заместитель министра.
В СНБО заявили, что осенью украинские школы могут перейти на дистанционное обучение, поскольку ожидается вторая волна пандемии коронавируса.
При этом до сентября учебные заведения необходимо подготовить технически к переходу на такой формат работы.
Решение о том, смогут ли школьники вернуться к обычному режиму обучения с 1 сентября, будут принимать комиссия ТЭБ и ЧС и главный санитарный врач.
Фото: МОН