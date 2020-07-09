МВД обновило инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами, изменив правила выдачи водительских прав в Украине.

Согласно нововведениям, к документам, удостоверяющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, относятся:

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей, информация о котором внесена заведением в ЕГР МВД;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании государственного образца по профессиям водитель автотранспортных средств, водитель мототранспортных средств, водитель трамвая, водитель троллейбуса, выданные учреждением, имеющим соответствующую лицензию.

Теперь, если человек не сдал экзамен в сервисном центре МВД, то он может это сделать в течение двух лет со дня окончания заведения.

Теоретическую часть экзамена из 20 вопросов сдают в сервисном центре МВД. Если вы хотите открыть две и более категории, то теоретический экзамен сдают по экзаменационным билетам высшей категории. Время проведения составляет 20 минут.

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Считается, что экзамен не сдан, если в нем есть три ошибки. Повторное тестирование назначают через пять дней.

Практическую часть экзамена сдают также в сервисном центре МВД. Он проходит в два этапа:

на площадке для обучения по начальному управлению;

в условиях дорожного движения на определенных маршрутах (за исключением проверки навыков управления транспортными средствами категорий A1, A, B1).

Ко второму этапу практического экзамена не допускаются все, кто не написал теоретическую часть.

Оформляют и выдают новое водительское удостоверение вместо утраченного или похищенного без экзаменов.

Кстати, отныне документ о страховании авто, автогражданка, доступна в приложении Дія. Поэтому у водителей в Дії теперь есть полный комплекс: водительское удостоверение, техпаспорт и страховка.

Источник: Инструкция МВД