МВС оновило інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, змінивши правила видавання водійських прав в Україні.

Відповідно до нововведень, до документів, які засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, належать:

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про яке внесена закладом до ЄДР МВС;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями водій автотранспортних засобів, водій мототранспортних засобів, водій трамвая, водій тролейбуса, видані закладом, що має відповідну ліцензію.

Відтепер, якщо людина не склала іспит у сервісному центрі МВС, то вона може це зробити протягом двох років з дня закінчення закладу.

Теоретичну частину іспиту з 20 питань складають у сервісному центрі МВС. Якщо ви хочете відкрити дві і більше категорій, то теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Час проведення становить 20 хвилин.

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Вважається, що іспит не складений, якщо у ньому є три помилки. Повторне тестування призначають через п’ять днів.

Практичну частину іспиту складають також у сервісному центрі МВС. Він відбувається у два етапи:

на майданчику для навчання з початкового керування;

в умовах дорожнього руху на визначених маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

До другого етапу практичного іспиту не допускаються всі, хто не написав теоретичну частину.

Оформляють та видають нове посвідчення водія замість втраченого або викраденого без іспитів.

До речі, відтепер документ про страхування авто, автоцивілка, доступна у додатку Дія. Тому у водіїв у Дії тепер є повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та страхування.

Джерело: Інструкція МВС