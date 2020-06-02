Мобильные сервисные центры МВД в Украине: список услуг и карта маршрутов

Передвижные сервисные центры Министерства внутренних дел выехали на дороги страны. В них можно заменить водительские удостоверения, перерегистрировать автомобильный транспорт и другое.
Центры будут работать по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Что такое мобильные сервисные центры МВД
Мобильные центры — это 20 микроавтобусов, которые оборудованы компьютерной техникой и доступом к базе Министерства внутренних дел.
В них работает два администратора и специалист Экспертной службы МВД.
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Какие услуги есть в мобильных сервисных центрах
В мобильных центрах можно:
- зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства;
- заменить водительские права или получить их международный образец;
- предоставить запрос на получение справки об отсутствии судимостей.
График работы:
Мобильные сервисные центры будут работать по:
- средам;
- четвергам;
- пятницам.
Где будут работать сервисные центры МВД
Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе на запрос от органов местного самоуправления.
График выездов мобильных СЦ в виде списка можно найти здесь.
Стационарные сервисные центры МВД
Сервисные центры МВД вернулись к обычному режиму работы с 12 мая после ослабления карантина.
Они работают только по предварительной записи в электронной очереди. При отсутствии такой очереди запись происходит по телефону.
В то же время украинцы жалуются на большую очередь в центрах МВД — запись на посещение расписана на месяц вперед.
В центрах очереди объясняют, что из-за карантина, есть повышенный спрос на перерегистрацию авто.