Мобильные сервисные центры МВД в Украине: список услуг и карта маршрутов

Передвижные сервисные центры Министерства внутренних дел выехали на дороги страны. В них можно заменить водительские удостоверения, перерегистрировать автомобильный транспорт и другое.

Центры будут работать по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Что такое мобильные сервисные центры МВД

Мобильные центры — это 20 микроавтобусов, которые оборудованы компьютерной техникой и доступом к базе Министерства внутренних дел.

В них работает два администратора и специалист Экспертной службы МВД.

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Какие услуги есть в мобильных сервисных центрах

В мобильных центрах можно:

зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства;

заменить водительские права или получить их международный образец;

предоставить запрос на получение справки об отсутствии судимостей.

График работы:

Мобильные сервисные центры будут работать по:

средам;

четвергам;

пятницам.

Где будут работать сервисные центры МВД

Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе на запрос от органов местного самоуправления.

График выездов мобильных СЦ в виде списка можно найти здесь.

Стационарные сервисные центры МВД

Сервисные центры МВД вернулись к обычному режиму работы с 12 мая после ослабления карантина.

Они работают только по предварительной записи в электронной очереди. При отсутствии такой очереди запись происходит по телефону.

В то же время украинцы жалуются на большую очередь в центрах МВД — запись на посещение расписана на месяц вперед.

В центрах очереди объясняют, что из-за карантина, есть повышенный спрос на перерегистрацию авто.