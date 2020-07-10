PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

Итака, Ибица, Вестерн: в Одессе карантин нарушили в шести элитных заведениях

В Одессе правила адаптивного карантина нарушили в шести элитных развлекательных заведениях города.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Нарушения были обнаружены на пляже Аркадия, в ресторане Соло и в клубах Ибица, Итака, Red Line и Вестерн.

Читайте: Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места

С начала курортного сезона полиция Одессы составила 152 админпротокола, а по 24 из них уже есть судебные решения.

Общая сумма наложенных штрафов составляет 408 тыс. грн.

Олег Бех отметил, что правоохранители особое внимание на работу тех развлекательных заведений, расположенных в курортной зоне, поскольку их посещает большое количество одесситов и гостей города.

Коронавирус и отдых на пляже

С началом курортного сезона тысячи украинский задумываются, как можно с пользой и, главное, безопасно отдохнуть во время коронавируса.

Факты ICTV публиковали перечень самых популярных пляжей Одессы в 2020 и объясняли, как добраться и вести себя в условиях коронавируса.

В Минздраве не рекомендуют отдыхать на пляже в медицинской маске.

Главное правило пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса — держать социальную дистанцию ​​в 1,5 м.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка