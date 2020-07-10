В Одессе правила адаптивного карантина нарушили в шести элитных развлекательных заведениях города.
Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех.
Нарушения были обнаружены на пляже Аркадия, в ресторане Соло и в клубах Ибица, Итака, Red Line и Вестерн.
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С начала курортного сезона полиция Одессы составила 152 админпротокола, а по 24 из них уже есть судебные решения.
Общая сумма наложенных штрафов составляет 408 тыс. грн.
Олег Бех отметил, что правоохранители особое внимание на работу тех развлекательных заведений, расположенных в курортной зоне, поскольку их посещает большое количество одесситов и гостей города.
Коронавирус и отдых на пляже
С началом курортного сезона тысячи украинский задумываются, как можно с пользой и, главное, безопасно отдохнуть во время коронавируса.
Факты ICTV публиковали перечень самых популярных пляжей Одессы в 2020 и объясняли, как добраться и вести себя в условиях коронавируса.
В Минздраве не рекомендуют отдыхать на пляже в медицинской маске.
Главное правило пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса — держать социальную дистанцию в 1,5 м.