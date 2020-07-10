В Одесі правила адаптивного карантину порушили у шести елітних розважальних закладах міста.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

Порушення було виявлено на пляжі Аркадія, у ресторані Соло та в клубах Ібіца, Ітака, Red Line та Вестерн.

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З початку курортного сезону поліція Одеси склала 152 адмінпротоколи, а щодо 24 із них уже є судові рішення.

Загальна сума накладених штрафів становить 408 тис. грн.

Олег Бех зазначив, що правоохоронці особливу увагу на роботу тих розважальних закладів, які розташовані у курортній зоні, оскільки їх відвідує велика кількість одеситів та гостей міста.

Коронавірус і відпочинок на пляжі

З початком курортного сезону тисячі українців задумуються, як можна з користю та, головне, безпечно відпочити під час коронавірусу.

Факти ICTV публікували перелік найпопулярніших пляжів Одеси в 2020 та пояснювали, як дістатися і поводити себе в умовах коронавірусу.

У МОЗ не рекомендують відпочивати на пляжі у медичній масці.

Головне правило перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м.