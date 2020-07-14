Катастрофа МАУ в Иране: Украина не согласна с версией о человеческой ошибке

Утверждать, что сбитие самолета МАУ под Тегераном было из-за ошибки оператора рано.

Причины катастрофы должны быть еще установлены, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Есть информация, которая может свидетельствовать о других причинах катастрофы самолета МАУ.

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— Мы имеем много объективных ответов и вопросов. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, — заявил Кулеба.

Иран будет отвечать за свои действия за международными нормами.

Авиакатастрофа МАУ в Иране

Иран утверждает, что ракету пустили по гражданскому самолету из-за неправильных настроек система ПВО. Комплекс ошибочно определил Boeing 737, как объект, который атакует Тегеран.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибло 176 человек. Среди них было 11 граждан Украины, остальные граждане пяти стран.

Шестерых обвиняемых по делу задержали, трех фигурантов освободили под залог.