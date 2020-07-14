Катастрофа МАУ в Ірані: Україна не згодна з версією про людську помилку

Стверджувати, що збиття літака МАУ під Тегераном було через помилку оператора зарано.

Причини катастрофи мають бути ще встановлені, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Є інформація, яка може свідчити про інші причини катастрофи літака МАУ.

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– Ми маємо багато об’єктивних відповідей і запитань. Україна не може погодитись з тим, що літак був збили внаслідок людської помилки, – заявив Кулеба.

Іран відповідатиме за свої дії за міжнародними нормами.

Авіакатастрофа МАУ у Ірані

Іран стверджує, що ракету пустили по цивільному літаку через неправильні налаштування система ППО. Комплекс помилково визначив Boeing 737, як об’єкт, який атакує Тегеран.

Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинуло 176 людей, які перебували на борту. Серед них було 11 громадян України, решта громадяни п’яти країн.

Шістьох обвинувачених у справі затримали, трьох фігурантів звільнили під заставу.