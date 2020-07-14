PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Катастрофа МАУ в Ірані: Україна не згодна з версією про людську помилку

Стверджувати, що збиття літака МАУ під Тегераном було через помилку оператора зарано.

Причини катастрофи мають бути  ще встановлені, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Є інформація, яка може свідчити про інші причини катастрофи літака МАУ.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий до переговорів з Україною з 20 липня

– Ми маємо багато об’єктивних відповідей і запитань. Україна не може погодитись з тим, що літак був збили внаслідок людської помилки, – заявив Кулеба.

Іран відповідатиме за свої дії за міжнародними нормами.

Авіакатастрофа МАУ у Ірані

Іран стверджує, що ракету пустили по цивільному літаку через неправильні налаштування система ППО. Комплекс помилково визначив Boeing 737, як об’єкт, який атакує Тегеран.

Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинуло 176 людей, які перебували на борту. Серед них було 11 громадян України, решта громадяни п’яти країн.

Шістьох обвинувачених у справі затримали, трьох фігурантів звільнили під заставу.

Джерело: МЗС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка