Авиакатастрофа МАУ: Иран готов к переговорам с Украиной с 20 июля

Иран готов начать двусторонние переговоры с Украиной по катастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Хотят назначить их на 20 июля 2020 года, говорится в заявлении посольства Ирана в Украине.

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В заявлении утверждают, что Иран никоим образом не оставил без ответов ноты украинских дипломатов.

— Иран всегда заявлял о своей готовности к переговорам, руководствуясь действующими нормами международного права, — отметили в посольстве.

Заявления МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что МИД Украины отправил не одну ноту с предложением о переговорах, но в ответ приходили отказы.

Заместитель главы МИД отметил, что из-за этого пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

29 июня Иран заявил, что работы по изъятию информации с самописцев и по ее анализа начнутся 20 июля. Их отправили во Францию.

Источник: посольство Ирана в Украине