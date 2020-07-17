Языковой закон Бужанского не примут - объяснение Слуги народа

Языковой законопроект депутата Максима Бужанского не будут вносить на голосование на следующей сессии парламента.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Она добавила, что рассмотрение проекта закона после начала учебного года является бессмысленным.

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— Было бы лучше, если бы депутаты успели отклонить (законопроект — Ред.) во время текущей сессии. Но просто физически мы не дошли до этого. Абсолютно точно, что в сентябре выносить этот закон на рассмотрение уже не будет иметь никакого смысла, — пояснила Кравчук.

Депутат отметила, что с началом учебного года все школы, которые ранее использовали русский язык преподавания, перейдут на украинский.

— Законопроект не будет иметь обратного действия. Принять его именно в этой редакции депутаты, вероятно, не смогут.

Несмотря на то, что в августе состоится несколько внеочередных заседаний, языковой законопроект, предложенный Бужанским, рассматривать не будут.

Внесение изменений в закон Об образовании

Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем проекте закона №2362 предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Он считает, что закон нарушает Конституцию Украины.

Кроме этого, закон предлагает отсрочить переход русскоязычных классов в школах на украинский язык обучения.

Также предлагается уменьшить количество предметов, которые будут преподаваться на украинском.

16 июля под стенами парламента собрался многотысячный митинг противников изменений в языкового закона.