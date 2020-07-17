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Факти / Україна / Політика

У Слузі народу пояснили, чому скандальний мовний закон Бужанського не ухвалять

Мовний законопроект депутата Максима Бужанського не вноситимуть на голосування на наступній сесії парламенту.

Про це повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Вона додала, що розгляд проекту закону після початку навчального року є беззмістовним.

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– Було би краще, якби депутати встигли відхилити (законопроект – Ред.) під час поточної сесії. Але просто фізично ми не дійшли до цього. Абсолютно точно, що у вересні виносити цей закон на розгляд вже не матиме жодного сенсу, – пояснила Кравчук.

Мовний закон Бужанського не ухвалять - пояснення Слуги народу

Депутат зазначила, що з початком навчального року усі школи, які раніше використовували російську мову викладання, перейдуть на українську.

– Законопроект не матиме зворотньої дії. Ухвалити його саме в цій редакції депутати, ймовірно, не зможуть.

Незважаючи на те, що у серпні відбудеться декілька позачергових засідань, мовний проект закону, запропонований Бужанським, розглядати не будуть.

Внесення змін до закону Про освіту

Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Бужанський у своєму проекті закону №2362 пропонує скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.

Він вважає, що закон порушує Конституцію України.

Окрім цього, закон пропонує відтермінувати перехід російськомовних класів у школах на українську мову навчання.

Також пропонується зменшити кількість предметів, які будуть викладатися українською.

16 липня під стінами парламенту зібрався кількатисячний мітинг противників змін до мовного закону.

Джерело: РБК-Україна

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