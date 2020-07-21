Рада поддержала законопроект об инвестиционных нянях

Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке инвестиционных проектов со стороны государства.

Законопроект № 3760 об инвестиционных нянях был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским.

За его принятие в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

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Законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов

Согласно закону, украинские и иностранные компании, которые инвестируют в страну не менее €30 млн и создадут более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% выше, чем в регионе, могут получить поддержку государства.

Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

Компании получат инвестиционного менеджера (инвестиционную няню – Ред.), который будет сопровождать их от начала и до окончания проекта.

По словам Зеленского, это человек, который разговаривает на пяти языках и будет на связи в формате 24 на 7.

Также компании получат до 30% стоимости инвестиций.