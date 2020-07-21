Рада підтримала законопроект про інвестиційних нянь

Верховна Рада проголосувала за законопроект про підтримку інвестиційних проектів з боку держави.

Законопроект № 3760 про інвестиційних нянь був внесений до парламенту президентом Володимиром Зеленським.

За його ухвалення в першому читанні проголосували 244 народних депутати.

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Законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів

Згідно із законом, українські та іноземні компанії, які інвестують в країну не менше €30 млн і створять більше 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% вище, ніж у регіоні, можуть отримати підтримку держави.

Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

Компанії отримають інвестиційного менеджера (інвестиційну няню – Ред.), який супроводжуватиме їх від початку і до закінчення проекту.

За словами Зеленського, це людина, яка розмовляє п’ятьма мовами і буде на зв’язку у форматі 24 на 7.

Також компанії отримають до 30% вартості інвестицій.